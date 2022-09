Zo geniet je van genoeg: wees je bewust van je overvloed en overweeg een detoxmaand

Elk huishouden in Nederland heeft 1,4 fte in dienst aan mensen in erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Dit cijfer werd berekend door econoom Paul Schenderling die geraakt werd door het onrecht dat mensen treft door overconsumptie. Hij zegde zijn baan op nadat hij berekende hoeveel hij moet werken om genoeg te hebben om van te leven. De rest van de tijd besteedt hij nu aan het verspreiden van de boodschap: ‘Leef van genoeg en draag zorg voor de wereld.’

Paul Schenderling: 'In feite zeg je: met dit geld koop ik zelfvertrouwen of vertrouwen in het leven. Zo hoef je God niet meer te vertrouwen.' (beeld Jaco Klamer)

ga niet mee in de religie van deze tijd

Schenderling: ‘De wortel van het woord Mammon, het symbool van geld als afgod waar het in de Bijbel vaak over gaat, is het woord vertrouwen. In feite zeg je: met dit geld koop ik zelfvertrouwen of vertrouwen in het leven. Zo hoef je God niet meer te vertrouwen. Het past bij onze maatschappij van ‘zelf doen’ en reclame is echt contra ons geloof.’

Zo beschouwd is commercie een religie in zichzelf geworden. Een onverzadigbare koopdrift die ons zelfvertrouwen en onze onrust over de wereld moet herstellen. In dit kader pleit de Amerikaanse voorganger John Mark Comer, bekend van zijn boek De radicale uitbanning van haast voor het herwaarderen van de sabbat. Sabbat betekent letterlijk: e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .