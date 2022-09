‘Ik kijk niet verder dan een jaar vooruit’

Broeder Thomas de Cotton (56), boekhouder, gastheer en tuinman van de Congregatie van de Broeders van Sint Jan (verwant aan de Dominicanen), woont in het stadsklooster aan de Oude Molstraat in Den Haag. Al in 1570 was het klooster te vinden op een Haagse plattegrond. Het zag er toen echter heel anders uit dan nu.