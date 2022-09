Vijf generaties

‘In 1995 konden we een foto maken met vijf generaties: mijn oma Teuntje van 96 jaar, mijn 74-jarige vader Willem, mijn dochter Sofieke van 22, haar pasgeboren dochter Lisette en ik, destijds 47 jaar.

Een paar maanden geleden is Lisette moeder geworden van Zion. En weer werden vijf generaties op de foto gezet, want mijn moeder, Sophia Wilhelmina van 98 jaar, mocht de geboorte van haar achterachterkleinkind nog beleven. Het voelt heel bijzonder om twee maal in een lijn van vijf geslachten te mogen staan.

De verjaardag van mijn oma Teuntje vierden we altijd met zo veel mogelijk familieleden. Toen ze honderd jaar werd, waren er meer dan honderd nakomelingen van haar. Oma was op 12 juni jarig en we gingen altijd naar recrea..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .