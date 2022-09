Als Mirthe (15) haar telefoon ontgrendelt, ziet ze een foto van haar overleden opa: ‘Ik mis hem’

In deze serie geven jongeren hun - vaak dierbare - telefoon uit handen aan een journalist. Wat zegt hun telefoon over wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden? Vandaag: Mirthe van der Zalm (15) uit Rijnsburg.

‘Elke keer als ik mijn telefoon ontgrendel, zie ik gelijk op mijn homescherm een foto van mijn opa. Dit is de meest recente foto die ik van opa heb, hij kreeg corona en is daardoor afgelopen december overleden. We hadden een goede band.

Elke zondag was ik met mijn ouders en twee zusjes bij mijn opa en oma. Toen ik naar de brugklas ging, zijn we samen naar Milaan geweest. Hij noemde me altijd zijn grote meisje omdat ik het oudste kleinkind ben. Ik mis hem. Ik vind het fijn dat ik hem nu zo vaak op mijn telefoon zie. Deze foto ga ik printen en in een mooi lijstje naast mijn bed hangen.’





sociale media

‘De meeste tijd op mijn telefoon besteed ik aan de app Snapchat. Via Snapchat stuur ik veel berichtjes, want op die manier krijg ik extra ..

