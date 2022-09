Toen het winter was en ik sombere gedachten kreeg, liep de appelboom uit

In onze tuin staat een appelboom. Dat is nieuw voor me. Ik kocht mijn appels in de supermarkt, net als de rest van mijn eten, ik heb in mijn leven nog geen tomatenplant gehad. Maar toen belde iemand ons op – in onze twee-onder-een-kapwoning, met het achtertuintje waar we de hazelaar nog uit hebben gesloopt, omdat er anders geen plek voor een schommel was.

Zij hadden de buurman die week gevonden in bed. Die buurman, waar ze altijd gereedschap van konden lenen, met fruitbomen waar ze van mochten plukken, waar ze de laatste jaren steeds een beetje meer op hadden gelet omdat, nu ja, de meesten van ons gaan zoals we gekomen zijn, was er niet meer. Wilden wij niet komen kijken? Buren worden, de komende twintig jaar, Deo Volente, hun geree..