Heb je geen zin meer in je werk? Dit kun je er aan doen

De vakantie is voorbij, tijd om terug naar het werk te gaan. Maar wat als je daar als een berg tegen opziet? Is dat een teken dat je misschien beter een nieuwe baan kunt zoeken?

Het post holiday syndrome of de postvakantiedip, wordt de knoop in de maag aan het einde van de vakantie ook wel genoemd. Wetenschappers van de Universiteit van Granada introduceerden die term in 2007. Andere symptomen: vermoeidheid, een verhoogde hartslag en psychische klachten. Volgens de Spaanse onderzoekers heeft zo’n 35 procent van de werknemers er last van.

‘Tijdens een vakantie kijk je met meer afstand naar je leven en dus ook naar je werk’, verklaart Marlène Langbroek, loopbaancoach en schrijver van het boek Wat wil ik nu echt? (2020). ‘Het is dus niet voor niets dat september en januari piekmaanden zijn voor loopbaancoaches en recruiters.’

Hoewel je na je vakantie misschien het liefst zo snel mogelijk ontslag wilt nemen, is dat ni..

