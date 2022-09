Heeft het zin om over te stappen van gas naar inductie?

De meeste mensen zijn best bereid duurzame keuzes te maken, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat is nou de beste optie voor mens en milieu? Vandaag: is het beter om te koken op een gasfornuis of een inductieplaat?

In de zoektocht naar verduurzaming in huis, kom je op een gegeven moment ook in de keuken terecht. En voor degenen onder ons die op een ‘ouderwets’ gasfornuis koken is het dan de vraag of het een goed idee is om over te stappen op elektrisch koken, heeft het überhaupt zin, en zo ja, hoeveel maakt het uit?

Misschien is het eerst nuttig om uit te zoomen: als we kijken naar huizen die aardgas gebruiken, dan is dat vaak voor de verwarming, het warme water en om op te koken. Van die drie gaat 75 procent van het gas op aan het verwarmen van het huis en 22 procent aan warm water uit de kraan en de douche. Dat betekent dat slechts 3 procent van het totale gasverbruik komt van het koken, dat is relatief weinig.

‘Met de huidige stroommix die uit het..

