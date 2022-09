35 - ‘Prinsjesdag mist alle menselijkheid’ (S02)

Cocky en Jurjen zijn vanuit verschillende hoeken van de wereld naar de studio teruggevlogen om samen met Joram het nieuws van deze week te bespreken. De dood van de 22-jarige Mahsa Amini is aanleiding voor de (online en offline) volkswoede over de religieuze politie en het regime. ‘De wereldwijde aandacht en verontwaardiging is beperkt, terwijl juist deze mensen onze support nodig hebben’, stelt Jurjen. Volgens hem verandert dat op het moment dat we een U-bocht nemen in ons heersende beeld van Iran. Cocky erkent een onderliggend probleem wat naar haar idee daaraan ten grondslag ligt. Een ander onderliggend probleem wat de uitspraken van Thierry Baudet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en Raisa Blommestijn bij Ongehoord Nederland samenbindt, is desinformatie. Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring? Of is er alleen een denkbeeldige grens? Jurjen vertelt dat hij schrok toen hij zocht naar de politieke beschouwingen. ‘Het wordt in de Kamer haast belangrijker om een goede influencer te zijn dan een politicus’, vult Cocky aan. Het was een koninklijke week met de uitvaart van Queen Elizabeth en Prinsjesdag. Joram zag een groot contrast tussen beide dagen. Hij is van mening dat de verbinding tussen het Koningshuis en de emotie van het volk afwezig was. ‘Vergeleken met de uitvaart op maandag was Prinsjesdag een mismatch. De protocollen zijn groter dan de menselijkheid.’ Aan tafel wordt daar verschillend over gedacht. ‘Hoe komt het dat we protocollen bij het Koningshuis ingewikkeld vinden, maar bij andere dingen zoals voetbal het wél leuk vinden?’