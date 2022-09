Coen Boersma is weduwe en woont in een verzorgingshuis: ‘Ik ben geen type dat huilt, troost vind ik bij God’

De oudere van tegenwoordig. Wie is dat? Vandaag: Coen Boersma (88). Hij woont al zijn hele leven in Enschede en was ooit verkoper bij Montan Staal. Na een val een poosje geleden, kan hij niet goed meer lopen en ‘draait’ het in zijn hoofd. ‘Maar ik ben wel positief.’

‘Sinds een paar maanden woon ik in een verzorgingshuis. Mijn dochters hebben dat geregeld; ik heb er drie. Eten koken kon ik niet meer en de huishouding lukte ook niet meer. Het moet een beetje netjes zijn hè? Ik ben tevreden met mijn nieuwe huis. Het dagelijks leven is hier lekker rustig. En de voeding is ook goed hier. Ik ga altijd naar beneden om te eten. ’s Morgens krijgen we brood, ’s middags warm – aardappels en vlees, groenten – en ’s avonds is het gewoon weer brood. Ik eet samen met anderen maar we hebben geen intens contact. Ik zit wel iedere keer naast dezelfde man met wie ik praat. Ik heb er geen behoefte aan veel mensen over de vloer te hebben en de anderen hier in huis ook niet.

Ik ben geboren in Enschede. Ik was de jongste v..

