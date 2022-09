Gerard Pronk verzamelt miniaturen: ‘Ik heb ze alle 1775 geregistreerd in mijn computer’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Gerard Pronk uit Beilen

Wat verzamelt u?

‘Ik verzamel miniaturen van landbouwtrekkers en werktuigen, alles wat je achter een trekker kan hangen. Daarnaast verzamel ik folders waarin trekkers en hun onderdelen werden aangeprezen. Mijn ouders namen de eerste folders voor mij mee van de beurs. Later nam ik ze zelf mee.

Ik heb in totaal 1775 miniaturen. Ze staan allemaal geregistreerd in mijn computer. Ik ben al van jongs af groot fan van trekkers. Altijd als mijn vader, die een boerderij had, een nieuwe trekker kocht, kreeg hij er een miniatuur bij. Zo is mijn verzameling begonnen.’

Wanneer en waarom bent u deze verzameling begonnen?

‘Ik was zes jaar toen ik mijn eerste miniatuur kreeg. Dat was toen mijn vader zijn eerste trekker kocht, een Ford. Hij was die overigens..

