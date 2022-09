7 - Ik vind de sekstaal van mijn partner grof en afstotend. Hoe lossen we dit op?

Seks Podcast podcast

Deze week praat Marien Korterink met relatiecoach Cocky Drost over de vraag: Hoe krijg ik het vertrouwen in de liefde weer terug? Cocky legt uit waar het vandaan komt dat we soms muurtjes optrekken. Is het gek dat we die optrekken als we een slechte ervaring in de liefde hebben? En hoe sloop je die muur bij jezelf of je partner?