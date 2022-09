Van Den Haag naar nieuwe boerderij in de polder

Margreet (40), praktijkondersteuner bij een fysiotherapiepraktijk, woont samen met Martin van den Dool (45), boer en zzp’er grond- en kuilmonsternemer, en hun twee kinderen Juliët (9) en Gijs (5) op hun nieuwgebouwde boerderij in Maasland. Ze kochten deze locatie (een oud huis met een stuk grond) in 2019 voor € 550.000. Ze bouwden er een nieuw huis op van 176 m 2 . Wat de huidige waarde zou zijn, vinden ze niet relevant.

Martin: ‘Op mijn twintigste werkte ik op een boerderij in Canada. Toen dacht ik: ik wil boer worden. Ik ging terug naar Nederland om het papierwerk te regelen, maar kwam in ons familiebedrijf in de tuinbouw terecht.

Het zou tijdelijk zijn, maar dat werd uiteindelijk twintig jaar. Ik had het enorm naar mijn zin. Ik vond het na verloop van tijd wel een nadeel dat ik steeds meer naar het buitenland moest reizen.

In 2004 zijn Margreet en ik getrouwd. Onze kinderwens bleef lange tijd onvervuld. Uiteindelijke raakte Margreet toch onverwachts zwanger. Juliët werd geboren, maar ik was vaak weg. Op een ochtend in 2014 werd mijn vader niet meer wakker. Dat was een schok.

Toen dacht ik; stel dat mij hetzelfde overkomt, heb ik dan gedaan wa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .