Cadeautje

‘Op deze foto uit de jaren zestig is mijn vader in gesprek met zijn verstandelijk beperkte dochter, mijn zus Paula. Paula kon wel horen, maar geen enkel woord spreken. Het is een hart-tot-hartconversatie, die beiden plezier geeft. Mijn vader werkte destijds bij de NCRV en was gevraagd om voor de televisie een item te maken over het lanceren van de serie: ‘Wat de Bijbel ons vertelt’. Deze boekjes, geïllustreerd door Kees de Kort, waren in eerste instantie bedoeld voor verstandelijk beperkten.

De lichten werden in onze woonkamer opgesteld en de camera draaide. Mijn vader begon een geanimeerd ‘gesprek’ met mijn zus, waarbij veel gelachen en geknikt werd. ‘En, wil jij wel een cadeautje hebben?’ vroeg mijn vader ten slotte. Natuurlijk..

