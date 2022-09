Het allerkortste recept met de minste ingrediënten

Weer ligt er een kookboek voor me dat de moderne mens die lange werkdagen maakt, gezonde maar vooral makkelijk te bereiden maaltijden belooft. Zeker handig, want ik ben zo’n persoon die wel van koken houdt, maar niet na een dag werken. Mijn boekenkast staat echter inmiddels vol met kookboeken waarbij de belofte ‘gezond en gemakkelijk’ op de voorkant prijkt. Wat voegt Dit kookboek is je beste vriend van Lucy Tweed nog toe?

Foodstylist Lucy Tweed begon haar carrière onder toeziend oog van de Australische schrijfster Donna Hay, die ook al hoge ogen gooide met het principe ‘Fast, Fresh, Simple’. In 2011 kreeg ze haar eigen televisieprogramma met deze naam, dat wereldwijd wordt uitgezonden, ook in Nederland. Lucy Tweed haakte aan bij deze succesformule met haar Instagramaccount @EveryNightOfTheWeek. Dit account wordt met name gevolgd door mensen die in de spagaat zitten van de moderne mens: zet maar eens een gezonde maaltijd op tafel als je na je werkdag boodschappen moet doen, je kinderen moet ophalen van de opvang en – o ja – toch nog even dat werkmailtje moet beantwoorden.

De recepten in het nieuwe kookboek van Tweed zijn gerangschikt aan de hand van de dage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .