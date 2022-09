Dieuwertje Blok: ‘Hopeloos ben ik nooit. Dankzij mijn moeder’

In het huis van Dieuwertje Blok (65) is veel te zien. Boven de voordeur bevindt zich een handgemaakte tegel met de tekst ‘thuis’: een verjaardagscadeau voor echtgenoot Peter de Bie (72).

Op de keukentafel slingert een koekjesblik van het Sinterklaasjournaal, aan de muur prijkt een schilderij met een gekostumeerde kat en de vloer is van okergele, Portugese tegels. In het toilet hangt, ingelijst, een tekening van een bruidspaar. In kinderhandschrift erbij de beschrijving van de gedenkwaardige dag, ruim twintig jaar geleden: ‘Lasveekas, mama en Pet’.

Het geheel ademt dezelfde sfeer als Blok: fris én warm, ongedwongen én doordacht. Ze wast druiven, ontkroont aardbeien, legt er amandelkrullen naast. ‘Cappuccino, Peet?’ De gastheer, ontspa..

