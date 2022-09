Desiree is in haar vrije tijd imker: ‘Het is elke keer nog opwindend tussen mijn bijen te staan’

Geitenkaasmaakster Desiree Okhuijsen uit Vleuten is in haar vrije tijd imker. ‘Na elf jaar is het elke keer nog opwindend tussen mijn bijen te staan.’

Minimaal eens in de maand bezoekt Desiree Okhuijsen haar bijenvolk in de boomgaard van Kasteel Haarzuilens.

‘Ik heb vier bijenvolkjes. Niet voor de honing, maar puur voor natuurbehoud. Hun kasten staan in de boomgaard van kasteel Haarzuilens, een kwartiertje fietsen van huis. Het is een mooie plek, waar ik me verbonden voel met de bijen. Ze staan wat mij betreft voor iets veel groters. Het is volgens mij waar wat er wordt gezegd: het gaat goed met ons als mens, als het goed gaat met de bij. Op persoonlijk vlak hebben ze mij geleerd me, als voormalig stadsmens, thuis te voelen op het platteland. Als ik rondfiets, kijk ik naar al die bloeiende planten om me heen en besef ik hoe belangrijk die zijn voor mijn bijen en het hele ecosysteem.’

angst

‘Ik herinner me de eerste keer in e..

