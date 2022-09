‘Makkelijk zittende kleding draag ik eigenlijk elke dag’

Draagt vandaag: Adidas-shirt, joggingbroek, sneakers, zonnebril.

‘Ik zit hier in Amsterdam te wachten op ritjes voor Uber Eats. Dat is nu best sappelen: mensen bestellen dit seizoen minder eten en je moet lange dagen maken om aan genoeg ritjes te komen. In de winter bestellen mensen nu eenmaal vaker eten thuis, dan hebben ze geen zin om in de kou naar de winkel te gaan denk ik. Vandaag heb ik nog maar 40 euro verdiend, terwijl dat op een goede winterdag zeker wel meer dan 100 euro is.

Wij zijn een groep bezorgers uit Brazilië en hangen tussen het werken door vaak samen: wat kletsen of kaarten. En zodra je dan een opdracht krijgt dan is het: snel op je elektrische fiets springen en het eten oppikken bij een restaurant en wegbrengen na..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .