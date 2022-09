Gert en Coby runnen een gezinshuis: ‘We zijn nu collega’s. Dat is wennen.’

Gert (43) en Coby (43) Knijnenberg runnen gezinshuis ZieYou! in Wapenveld. Ze leven er met twee pubers, hun pleegkind en drie jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. ‘Negen van de tien keer kunnen we iets niet uitpraten, want er zijn altijd kinderen om ons heen.’

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen mensen over hun band.

Gert: ‘Coby en ik hebben allebei van jongs af aan al hart voor kinderen die thuis in de problemen zijn gekomen. Zij staan immers machteloos bij wat volwassenen elkaar aandoen. Het raakt mijn gevoel voor rechtvaardigheid; zelf heb ik het goed gehad thuis, waarom zij niet? Toen ik in het leger zat en op missie was in Irak en Afghanistan zocht ik daarom al snel contact met kinderen, om er voor hen te zijn.’

Coby: ‘Mijn ouders hielpen vroeger al mensen die het moeilijk hadden. Er was dan een paar weken een jongen in huis, of een asielzoekster met haar zoontje. Als ik een kinderfeestje gaf, zei mijn moeder altijd: ‘Denk ook aan wie nooit uitgenodigd wordt’.’

