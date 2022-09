Een gastenverblijf en een luisterend oor: ‘Het blijft bijzonder wat aandacht doet’

De boodschap dat Eline Voorberg – Stoit (32) samen met haar man geen kinderen zou kunnen krijgen, bleek de aanjager van een bijzonder project. In hun gastenverblijf De Stamboom in Hardinxveld-Giessendam komen dromen en professie samen. ‘Wij ervaren dat God werkt door unieke verlangens. De vraag is of je daarnaar durft te luisteren.’

U bent hulpverlener tot in uw eigen achtertuin. Vertel!

‘Ik heb mijn eigen praktijk Meesterwerk, waarin ik mensen en teams begeleid en train qua persoonlijke ontwikkeling. Opkomen voor jezelf, zingevingsvraagstukken, traumatische gebeurtenissen uit het verleden met impact op het nu … Het komt allemaal voorbij. Toen mijn eigen vader in 2014 op sterven lag, en wij een periode van zeven weken moesten waken, merkten mijn man Lennard en ik dat we zelf behoefte hadden aan een plek in de buurt waar we tot rust konden komen en ons verhaal konden delen. Daar begonnen we over te mijmeren. Zouden we zo’n plek zelf kunnen creëren? Die droom werd versterkt, toen we ontdekten dat we geen kinderen konden krijgen.’

Wilt u daar meer over vertellen? ..

