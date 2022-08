Hoe geef ik mijn grenzen aan? 7 manier om te ontdekken waar je ja tegen zegt

‘September is het nieuwe januari’, verzuchtte iemand laatst. Het nieuwe seizoen barst los en voor je het weet, word je geleefd. Waar zeg je ‘ja’ tegen en waarom? ‘Deze maatschappij vraagt om grenzen, en door een grens aan te geven, help je de relatie met een ander goed te houden’, zegt Willeke Roest, bedenker van ‘De cursus over grenzen’. Zeven manieren om te ontdekken waar je ja tegen zegt.