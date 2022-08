Hooibouw

‘Toen ik twaalf jaar oud was, mocht ik voor het eerst alleen met het paard werken tijdens de hooibouw. Wat was ik trots toen ik voor de eerste keer met de hooischudder en de hooihark rondreed! Aan die tijd bewaar ik gelukkige herinneringen. ’s Morgens, als de dauw nog op het gras lag, haalde ik de paarden uit de wei. Eén moment herinner ik me in het bijzonder: ik was veertien jaar oud en was een stuk hooiland aan het schudden met het paard. Toen ik mijn koffie op had, ging ik even achterover in het hooi liggen. Ik rook het kruidige hooi, het zweet van het paard en zag boven me de blauwe hemel met een leeuwerik die hoog in de lucht hing. Op dat moment voelde ik me even gelukkig en een met de natuur.

De boerderij in Warmond was van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .