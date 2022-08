Heidi en Bert kochten nieuwbouwhuis van zus en zwager: ‘Fijn dat ze het ons gunden’

Heidi (40), jeugdhulpcoach binnen het basisonderwijs en Bert Kuiper (40), bouwkundig tekenaar, wonen met hun kinderen Sara (7), Noor (5) en Roos (3) in een fleurige hoekwoning in een nieuwbouwwijk in Schoonhoven. Ze kochten het huis indertijd voor 385.000 euro van Heidi’s zus en zwager. De woning heeft een oppervlakte van 140 m2 is nu minimaal 450.000 euro waard.

Heidi: ‘Toen we elkaar leerden kennen, woonde ik in Stolwijk in een schattig huisje uit 1910. Bert had net een nieuwbouwappartement gekocht in Ameide aan de andere kant van de Lek. Op zoek naar een gezinswoning kwamen we dit nieuwbouwproject in Schoonhoven tegen. Daar werden we enthousiast van. Een grotere plaats, aan ‘mijn’ kant van de Lek. De Lek is namelijk best een barrière omdat je altijd met de pont moet overvaren.

lopend verhuizen

Dit huis was van mijn zus en zwager. Een paar jaar geleden wilden we graag wat ruimer wonen en Bert wilde een grote schuur om in te klussen. Toen mijn zus vertelde dat ze gingen verhuizen, bedachten we dat wij het misschien wilden kopen. We kenden de wijk, want we woonden een straat verderop. Mijn zus en z..

