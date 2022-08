Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het huis langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 18: het Noorse grasdak.

Het is 2022 en de vierde zomer in ons nieuwe huis. Het afgelopen jaar zijn we vooral druk geweest met de bouw van de schuur van zes bij twaalf meter. Als Harm een goede werkplek heeft, is het huis weer aan de beurt. Aan de zuid-westkant van het schuine dak komen zonnepanelen. Er kunnen precies 24 stuks op. Van de noord-oostkant willen we een groen dak maken, naar Noors voorbeeld. ‘Dat is zo’n mooi gezicht, met dennenboompjes die op het dak groeien, grassen en heideplanten ...’, zegt Harm. ‘Het is de mooiste dakbedekking die je kunt bedenken. Je slaat ook water op en het heeft een isolerende werking.’ Hóé we dat gaan aanpakken, weten we nog niet precies.

Het is zondagavond en we zijn bij mijn broer aan het barbecueën als de buurman belt. ‘..

