Zelfvoorzienend leven om uit te delen: ‘We willen leven volgens de Bijbel: sober, eenvoudig en bewust’

Vinted en de kringloop zijn de favoriete (online)winkels van Gerda Zoutewelle (46). En als het even kan, breit ze met haar eigen handen een vest of trui. Het liefst van wol die ze zelf spint en verft. Met zonnepanelen, een eigen put voor drinkwater, zelfgemaakte zuivelproducten en een moestuin leeft het gezin Zoutewelle met vier thuiswonende kinderen behoorlijk zelfvoorzienend in Ederveen.

Dochter Jada (11) is met naald en draad in de weer. Ze zet een groen kikkerlijfje aan een net zo groen kikkerkopje. De verschillende onderdelen van het diertje breide ze zelf. Naast haar schept zus Julia (23) bloemenzaadjes in kleine, glazen flesjes, die ze afsluit met een kurkje waar ze vervolgens een lintje met een kaartje aan vastmaakt. Het zijn de bedankjes voor haar bruiloft later deze maand. ‘Ik vind het leuk om zo naar de bruiloft toe te leven, door zulke dingen zelf te maken’, vertelt ze.

‘Stoffen slingers heb ik ook al gemaakt, tafels en bankjes gaan we nog zelf maken van strobalen en pallets. Het is ook rustgevend om te doen, 150 van die flesjes vullen.’ Haar zusje Jada beaamt dat aspect. Bij dit gezin ’s avonds geen tv, m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .