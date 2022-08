Op roadtrip door Friesland: alsof de hemel de aarde kust

‘Als het een beetje mooi weer is, ben ik hier elke ochtend te vinden. Ik loop dan een rondje en op deze bankjes probeer ik even helemaal zen te worden.’ Anne Douwstra wijst op de bankjes die aan de rand van de Oudemirdumer klif aan de oevers van het IJsselmeer te vinden zijn. Eerlijk is eerlijk, het is onvergelijkbaar met de imposante krijtkliffen aan de Britse kust, maar toch is deze klif op een kleine acht meter boven NAP ook intrigerend.

Het pad naar de klif draagt de naam van Minne Minnes, de laatste Zuiderzeevisser van Oudemirdum. In 1939 hing hij zijn netten aan de wilgen en stopte hij als palingvisser, nadat de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 het onmogelijk had gemaakt voor vissers zoals hij tussen Friesland en Noord-Hollan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .