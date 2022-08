Dierenartsen en organisaties doen moreel appèl: ‘Koop geen hond met platte snuit’

Schaf geen hond aan met een te korte snuit. Daartoe roepen dierenartsen en organisaties op in een bewustwordingscampagne die deze week is begonnen.

Een Franse bulldog is een voorbeeld van een kortsnuitige hond.

Franse bulldogs en mopshonden lijden te veel onder hun onnatuurlijke lichaamsbouw, stellen ze. Die honden fokken is verboden, maar koop en verkoop vanuit het buitenland zijn toegestaan.

‘Hij heeft de wondermooie snoet van zijn vader en is nu al de grootste knuffelbeer’, prijst een Belgische verkoper op de Nederlandse website puppyplaats.nl een ‘prachtige honey pied Franse bulldog’ aan. Voor 2000 euro af te halen in een dorpje aan de Noord-Brabantse kant van de grens.

Het beest heeft ‘mooie neusgaten’, schrijft de fokker, ‘niet onbelangrijk voor hun ademhaling’. Kelly Kessen, dierenarts en medewerker van dierenrechtenorganisatie Dier en Recht, is sceptisch over de advertentie. ‘De neusgaten zijn volledig afgesloten en de snuit is veel te k..

