Femke van der Laan: ‘Ik hou van hem, maar ook nog van Eberhard’

Tijdens het interview in een Amsterdams café, ligt haar mobiel standby. ‘Als mijn kinderen me nodig hebben, neem ik op. Zij hebben alleen mij’, zegt ze bij aanvang. In 2017 overleed haar man en de vader van haar kinderen, de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Gedurende het interview klinkt er een appje met de mededeling dat er weer haver-amandelmelk te koop is. ‘Een van mijn kinderen eet vegan.’ Voor ze te horen is bij Nooit Meer Slapen, gaat Van der Laan er nog een week tussenuit met haar vriend. Ze gaan een week naar een Italiaans eiland met het vliegtuig. Last van vliegschaamte heeft ze niet. ‘Ik eet geen vlees en koop zo min mogelijk spullen.’ In de koffer zit het nieuwste boek Wat stilte wil van Arthur ..

