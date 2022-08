31 - ‘Deed Mark Rutte maar eens een dansje!’ (S02)

Terwijl de zomer van geen wijken wil weten en de temperaturen door het dak gaan bespreken Cocky en Joram een bomvolle nieuwsweek: want hoe komt het toch dat we niet eens meer schrikken van de situatie in Ter Apel, waar honderden mensen op straat slapen en er zelfs een baby van 3 maanden oud is overleden? Hoe kan CDA-leider Wopke Hoekstra tegelijkertijd wél en niet achter de stikstofafspraken van het kabinet staan? En waarom wordt de Finse vrouwelijke premier Sanna Marin ter verantwoording geroepen voor een video van een feestje? Zou dat bij een mannelijke premier ook gebeurd zijn? Cocky heeft het over de toenemende armoede in ons land nu alles alsmaar duurder wordt: boodschappen, energie, benzine. Geschrokken door het twitteraccount @armoedemaaktmoedeloos vraagt ze zich af: hoe gaan we daarin eigenlijk met elkaar om? Hoe snel worden we van een naaste, die letterlijk naast een ander staat, iemand die zich boven de ander verheven voelt? Joram maakt zich druk over de Australische megakerk Hillsong, voor hemzelf jarenlang een inspirerend voorbeeld. Inmiddels buitelen de schandalen over elkaar heen: van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot een bizarre financiële puinhoop. De medewerker die dat laatste intern wilde bespreken werd direct op non-actief gezet. En juist nu probeert de van wangedrag beschuldigde senior pastor Brian Houston een comeback te maken; voor een eerst sinds zijn terugtreden een half jaar geleden preekte hij weer. Daarin sprak hij uitgebreid over tweede kansen, want ‘God schrijft niemand af’. Tegelijk laat hij vrij weinig zelfreflectie zien en de slachtoffers komen er helemaal bekaaid vanaf. Is het dan zo dat iedereen zomaar een tweede kans verdient? Of moet daar eerst iets meer voor gebeuren?