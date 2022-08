Wat is het royaltynieuws van deze week? Verhuizingen en vakanties

Wat speelt er in de wereld van koningshuizen in binnen- en buitenland? Vandaag: William en Kate zijn verhuisd, en de jonge royals beginnen aan hun studies.

Vakantie voorbij, royals weer aan werk en studie

Wat speelt er in de wereld van koningshuizen in binnen- en buitenland? Vandaag: William en Kate zijn verhuisd, en de jonge royals beginnen aan hun studies.

De privévliegtuigen zijn terug, en de eerste werkbezoeken zitten erop. Koningin Máxima bezocht als erevoorzitter van stichting Mind Us de introductieweek voor studenten in Delft. Deze stichting zet zich in voor de mentale gezondheid van jongeren. Voor Máxima ongetwijfeld een gespreksonderwerp met haar bijna studerende dochter Amalia, die overigens regelmatig een psycholoog bezoekt.

Dit was ook in het nieuws:

* Gaan ze nou wel of niet? Dat was de vraag in Engeland over de verhuizing van prins William en zijn vrouw Catherine van Londen naar W..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .