‘Ik kwam erachter dat ik een egoïst was. De Heer heeft best aan mij moeten sleutelen’

‘Nu zijn mijn partner Geertje en ik in mijn huis in Amerongen, maar over een paar dagen vertrekken we weer naar Geertje’s huis in Vroomshoop. Dat wisselen we steeds af, maar dat willen we niet zo houden, hoor. We worden tenslotte wat ouder en nu rijd ik nog gemakkelijk auto, maar misschien komt er een tijd dat dat minder wordt. De laatste tijd hebben we veel nagedacht en gebeden voor een oplossing, want we geloven dat de Heer ons bij elkaar gebracht heeft.

Ik ben geboren in Broek op Langedijk, het ‘rijk der duizend eilanden’ met overwegend land- en tuinbouw. Alles gebeurde met de hand, dus voor mij viel er vaak een centje bij te verdienen. Ik rooide aardappelen en bracht bloemkolen naar het schuitje waarmee de groente naar de veiling werd..

