Is de populaire activiteit ‘wandelen met alpaca’s’ ontspannend voor mens en dier?

Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen: knuffelpony’s, kantoorvissen of traumahonden. Hoe helpt het dier de mens en hoe drukt die rol op dieren? Vandaag: alpaca’s maken mensen blij.

Wandelen met alpaca's is populair, omdat het heel ontspannend en ontstressend zou zijn.

Acht alpaca’s staan dicht op elkaar achter een hek, in een hoekje van hun wei in Lunteren aan de voet van de Goudsberg. Ze maken binnensmondse geluidjes. ‘Heueueum’, klinkt het, ‘heueueum’. Dit geluid van alpaca’s wordt hummen genoemd. Ze hummen als ze ‘in hun hum’ zijn en ‘uit hun hum zijn’; dus bij ontspanning en onrust.

De alpaca’s gaan zo uit wandelen met mensen die hiervoor ieder 20 euro hebben betaald. Deze mensen - in leeftijd variërend van vier jaar tot in de zeventig - staan in de wei, aan de andere kant van het hek. Het groepje alpaca’s en het groepje mensen kijkt elkaar nieuwsgierig aan.

De dieren zien er grappig uit, met hun wollige vacht, lange dunne nek, grote ogen en leuke kuif. Alpaca’s worden ook wel berglama’s genoemd en ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .