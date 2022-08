De woning van Ruth en Hans blijft veranderen: ‘Het geeft voldoening om steeds iets op te knappen’

Ruth Treffers (35 jaar), sociaal werker en Hans Treffers (37 jaar), werkzaam bij Defensie vakbond, wonen met hun kinderen Lauren (9), Vieve (6), Luther (4) en Romijn (8 maanden) in een tussenwoning in Harderwijk. Ze kochten het huis - met vide - eind 2012 voor 187.000 euro. De waarde is nu bijna 375.000 euro.

Ruth: ‘Ik groeide op in Nunspeet en als geadopteerd kind in een reformatorische omgeving was ik daar een van de weinigen met een bruine huid. Ik viel altijd op, of ik dat nou leuk vond of niet. Op mijn zeventiende ging ik op kamers in Utrecht. Die stad voelde voor mij als thuiskomen. Het was een opluchting dat ik niet meer opviel qua huidskleur. In 2011 trouwde ik met Hans. We woonden in een tweekamerappartement met dakterras in Utrecht. In 2012 besloten we te verhuizen naar Harderwijk. Utrecht was niet te betalen. Harderwijk ligt centraal en het is een gezellig stadje.’

Hans: ‘Dit was het tweede huis dat we bezichtigden. Vooral de ruimte beneden sprak ons aan. De vide aan de achterkant van de woning maakt het heel ruimtelijk. Het was gee..

