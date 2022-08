‘Ik ben kleiner gaan wonen, want ik wil geen fulltime baan’

vrijheid

Dé manier om slim met geld om te gaan, bestaat niet. Iedereen doet het anders en daarvan kunnen we leren. Wat zijn de geldgewoonten van loopbaancoach Robin van der Aa (30)? Voor haar is vrijheid belangrijker dan veel geld verdienen. ‘Ik werk als loopbaancoach en daarnaast ben ik freelance tekstschrijver en docent. Ik werk zelden meer dan 28 uur per week, het liefst verdeeld over vier dagen. Zodra ik meer werk, merk ik dat aan mijn fysieke en mentale gezondheid. Dan raak ik overprikkeld en voel ik me gesloopt. Ik heb wel een tijd fulltime gewerkt, in loondienst, maar toen was ik heel ongelukkig. Ik moest vroeg de deur uit en als ik ’s avonds terugkeerde, had ik nergens meer puf voor. Dat wilde ik niet meer.’