Gewaarschuwd voor ‘Tsjernobyl’

Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het huis langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 17: de houtvergasser.

‘Wat rookte die kachel van jullie!’, zegt het buurjongetje. Hij komt geregeld even langs en neemt geen blad voor de mond. ‘We moesten alle ramen dichtdoen!’ Hij heeft gelijk. Het is de tweede winter dat we in onze vervallen villa wonen en Harm heeft eindelijk de houtvergasser zover gerepareerd dat hij hem kon uitproberen. Dat ging niet helemaal goed. Toen ik thuiskwam van mijn werk, zag ik van verre al zwarte rookwolken uit de schoorsteen komen.

Met de houtvergasser die in een stookhok achterin het huis staat, kunnen we in principe het hele huis verwarmen. Deze houtgestookte cv-ketel is van 1999 en was in die tijd de ‘Rolls Royce’ onder de houtvergassers.

De Fröling FHG Turbo 3000 verbrandt het hout op een gecontroleerde manier en geeft he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .