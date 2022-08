Laura Kieft: ‘Mensen zagen mij als een meisje met een hobby en nu heb ik de grootste bakblog van Nederland’

Haarlem is een van mijn favoriete steden. Te klein om groot te noemen, te groot om klein te zijn. Een lekkere stad bovendien, met bakkers als Theo Bijman en de derde generatie Soeteman. Maar er is een stadgenoot die hen naar de kroon bakt: Laura Kieft.



Met alle respect voor de vakbroeders in de stad, scherm ik ter introductie graag even met de statistieken. Kieft staat, met ruim anderhalf miljoen unieke bezoekers per maand, garant voor het grootste bakblog en een van de grootste foodblogs van Nederland. Die online fans smullen bij elkaar meer dan vier miljoen keer per maand van een van haar recepten. Verder verschenen er zes bestsellers van haar hand, waarvan Het Basisbakboek inmiddels al toe is ..

