‘Mensen zijn niet kwetsbaar, ze zitten alleen in kwetsbare situaties’

Als directeur van het Rode Kruis Nederland moest Marieke van Schaik (51) de afgelopen maanden veel grote beslissingen nemen. De toenemende wereldwijde nood zet haar optimisme onder druk. ‘Ik vraag me af in wat voor wereld mijn kleinkinderen zullen leven.’

'Het is voor mij heel vormend geweest om te zien hoe het is als je bepaalde kansen niet hebt.'

dapperheid

‘Aan het begin van een crisis, zoals de coronacrisis maar ook de oorlog in Oekraïne, komt er enorm veel op me af. Dan is het heel druk, vierentwintig uur per dag, en informatie komt van alle kanten. Op zo’n moment moet ik toch beslissingen nemen. Dat is spannend, want vaak heb ik dan nog niet alle kennis en scenario’s.

Ik ben opgegroeid in een tijd waarin je ‘op je toekomst voorbereid’ moest zijn en moest studeren. Maar als ik nu de vriendinnen zie van mijn zoons … Toen ik opgroeide was het echt niet zo geaccepteerd als je als meisje je mening liet horen. Ik deed het wel, maar werd daar niet altijd om gewaardeerd. Er werd vaak gezegd dat ik mijn mond moest houden. Ik denk dat ik mijn zelfvertrouwen niet echt heb meegekregen uit ..

