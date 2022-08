Het weekend van Henk, die bijbels uitdeelt op de Scheveningse boulevard

De zaterdag van Henk Ligtvoet (66) uit Nootdorp zit vol met allerlei activiteiten. ‘Het is een familiedag. En een dag waarop ik klusjes doe.’ Zondagmiddag is hij te vinden bij de Bijbelkiosk in Scheveningen.

zaterdag

De zaterdag van Henk Ligtvoet (66) uit Nootdorp zit vol met allerlei activiteiten. ‘Het is een familiedag. En een dag waarop ik klusjes doe.’ Zo repareert hij weleens een fiets, houdt hij de tuin bij en staat hij langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van zijn zoon.

Deze zomer volgt hij op zaterdag een aantal golflessen, samen met zijn dochter. ‘Ik vond het leuk om iets samen te doen en zij wilde graag golfen. We hebben al een dag cursus gehad.’ Het golfen is ook goed voor zijn fysieke gezondheid. Hij werkte jaren als aannemer en sinds kort is hij met pensioen. ‘Ik merk dat de rust me goed doet. Maar ik besef ook dat het belangrijk is om te blijven bewegen.’

Sinds hij op zijn dertigste tot geloof kwam, vindt Ligtvoet het heerlijk om..

