In het Wilhelmina Kinderziekenhuis krijgen kinderen bezoek van cavia’s en konijnen

Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen: knuffelpony’s, kantoorvissen of traumahonden. Hoe helpt het dier de mens en hoe drukt die rol op dieren? Vandaag: knaagdieren in het kinderziekenhuis.

Jedajah (10) zit op een stoel in het Kindertheater van het ziekenhuis. Om haar heen gonst het van de kinderstemmetjes. Een mopshond loopt snuffelend door de ruimte. Maar Jedajah heeft alleen oog voor het diertje dat in een mandje op haar schoot zit: Peppa. Het is een cavia maar van Jedajah had het ook een ratje mogen zijn, of een konijn. ‘Het maakt mij niet zo veel uit’, zegt ze, terwijl ze Peppa met een borstel onophoudelijk kamt. ‘Ik vind het fijn dat ik lekker kan knuffelen en kammen.’

Al 35 jaar bezoeken dieren van kinderboerderij Griftsteede in Utrecht eens per twee weken het Wilhelmina Kinderziekenhuis in hun stad. Het gaat om cavia’s, konijnen en ratjes. Soms komen er ook geiten of kippen mee, of een hond. Ewout Tuyt, medisch pedag..

