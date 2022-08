emigreren

‘Mijn oudste zus, Bouwchine Nijburg, trouwde op 15 februari 1949 met Gerrit Tamminga. Op 3 maart vertrokken ze naar Canada. Vlak voor de bruiloft ging de jongelingsvereniging uit Harkstede op de foto, voor het laatst compleet. Linksonder staat mijn – toen nog toekomstige – man Gaaije Venhuizen. Hij was destijds zeventien jaar. Ook hij wilde emigreren, omdat hij in Nederland geen toekomst voor zichzelf zag. Hij vertrok in 1956 naar Brazilië. Ik was toen 23 jaar, maar mocht nog niet mee van mijn ouders. Eerst moest Gaaije zorgen dat er brood op de plank kwam. In 1957 mocht ik ook vertrekken en zijn we in Brazilië getrouwd. Samen met andere gezinnen uit Nederland vormden we een gemeenschap. Gelukkig heb ik nooit heimwee gehad. Dat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .