Sietske en Herman wonen in een camper: ‘Heeft ons geleerd om meer op God te vertrouwen’

Sietske Brink (32 jaar), zangeres, en Herman Brink (30 jaar), videomaker, wonen in een Volkswagencamper uit 1979. De binnenkant van de bus is ongeveer 8 m 2 . Het zitgedeelte moet elke avond omgebouwd worden tot bed. Ze kochten de camper in 2016 voor 2150 euro. Op Marktplaats staan campers als deze nu voor boven de 10.000 euro.

Herman: ‘We zijn allebei avontuurlijk ingesteld en niet snel bang. Het leek ons mooi om te reizen en veel tijd samen door te brengen.

Op Instagram volgden we accounts van mensen die in een camper leefden en op Marktplaats keken we naar campers. In 2016 zat ik bij de kapper te wachten. Toen zag ik op Marktplaats een Volkswagencamper LT 28 D in Elburg. We zijn gaan kijken en hebben hem de volgende dag gekocht. Alles was bruin en bekleed met nephout, maar we zagen gelijk zijn potentie.

In dat jaar werkten we hard om zo veel mogelijk te sparen. Het plan was om acht maanden door Europa te gaan reizen. In de zomer van 2017 vertrokken we en reisden we door 21 landen, van Scandinavië tot Griekenland.

Na vijf maanden kwamen we een Nederl..

