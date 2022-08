Vreemde bezoekers in de tuin

Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het huis langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 16: verrassingen in de tuin.

Het regent buiten. Ik zit aan mijn bureau in de woonkamer als er plotseling een gedaante opdoemt voor het raam. Het is een man met natte slierten haar in zijn gezicht en een blauw oog. Hij gebaart dat hij met me wil praten. Ik wijs naar de voordeur. Het blijkt dat de man een mogelijke koper is geweest van het huis en wat vragen heeft.

Mijn bureau staat voor het raam in de woonkamer met uitzicht op een monumentale eik. Er is altijd wel wat te zien. Een roodborstje, een boomklever, het buurmeisje dat zwaait op weg naar school ... En soms staan er dus ineens vreemden in de tuin. Op een dag zie ik twee mannen op de inrit staan. Ik ken ze niet. Ze wijzen wat en ineens komen ze de tuin inlopen, zo om het huis. Ik ga naar buiten en vraag o..

