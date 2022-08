Tineke geniet van zelfvoorzienend leven: ‘Ik verlustig me in alles wat opkomt in mijn tuin’

‘Het is nu wel een beetje een hype, dat zelfvoorzienend leven, maar voor mij is dit normaal.’ Terwijl ze praat zit Tineke Nota (72) uit Drachten gehurkt tussen de courgetteplanten en trekt ze her en der wat onkruid weg.

‘Ik weet niet beter dan dat we een eigen moestuin hadden. Ik kan me ook gewoon niet voorstellen dat mensen vergif in hun lijf stoppen door kant-en-klaarproducten te eten’, zegt Tineke Nota.

Stokrozen in alle kleuren van de regenboog staan fier overeind in volle bloei. Een eerste gladiool laat zijn knalrode bloemen zien te midden van een veelkleurigheid aan andere bloemen met onuitsprekelijke namen. Even verderop wuiven bossen gras zacht in het zomerbriesje. De geur van citroengras en verveine zweeft door de lucht als Tineke een paar blaadjes van deze kruiden in haar hand kneust.

En dan staat dit alles enkel nog maar in de voortuin van Tineke en haar man Johan (74). ‘Toen we hier zeven jaar geleden kwamen wonen, was het een monocultuu..

