Straatarts Michelle van Tongerloo: ‘Laat je niet meeslepen door de waan van de dag’

‘Overwin het kwade door het goede’ luidt de slogan van de Pauluskerk in Rotterdam. Het is een van de werkplekken van straatarts Michelle van Tongerloo, die als kind van haar opa een soortgelijke boodschap meekreeg. Dagelijks zet ze zich met hart en ziel in voor patiënten die buiten de boot dreigen te vallen.

Michelle Aimée van Tongerloo: 'In achterstandswijken voel ik me het meest op mijn gemak.'

rechtvaardigheid

‘Ik ben in twee verschillende werelden opgegroeid. Mijn moeder en ik woonden jarenlang in een achterstandswijk, mijn vader in een van de chicste straten van de stad. Mijn ouders waren het over veel dingen oneens, wat met heftige strijd en emoties gepaard ging. Zoals bekend is dat voor een kind niet prettig.

Bovendien was ik veel alleen; ik heb wel een halfzus, maar die groeide op bij mijn vader. Die achterstandswijk vond ik trouwens prima, hoor. Ik woon en werk nog steeds in achterstandswijken, daar voel ik me het meest op m’n gemak. Ik spreek de taal beter en denk dat de mensen er ook eerlijker met elkaar omgaan.

Maar door die twee werelden zag ik al vroeg het effect van kansenongelijkheid. In mijn klas zaten kindere..

