29 - ‘Woke is een sektarische ideologie’ (S02)

Tijdens een uitzending bij de Pride in Amsterdam zong presentator Tim den Besten ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’, toen hij vriend Nicolaas Veul op een boot dacht te zien. Dat is bij sommige mensen in het verkeerde keelgat geschoten en Den Besten werd beticht van racisme. Deze week bood hij in tranen zijn excuses aan op NPO Radio 1. ‘Dit is toch het bewijs dat die hele woke beweging veel te ver gaat?’, reageert Talitha op de verontschuldiging van Den Besten. ‘Het woord knecht is heel neutraal. Ik zie oprecht niet waarom dat racistisch kan zijn.’ Mensen die een link leggen tussen de diverse mensen op een pride boot en de knechten van Sinterklaas getuigt volgens Talitha eerder van racistisch denken. Cocky is van mening dat het juist goed is dat mensen soms terecht worden gewezen. ’Als wit persoon kan ik mij niet voorstellen dat het kwetsend kan zijn. Ik zou het juist wel nodig hebben dat iemand tegen mij zegt: ‘Cocky weet je eigenlijk wel wat je zingt?’ Deze week werd bekend dat prinses Amalia voorlopig geen lid wordt van het Amsterdamse studentencorps. Na de uitgelekte seksistische speeches gaat dat volgens Joram overduidelijk om imago bescherming. Cocky is daarentegen juist van mening dat haar keuze getuigt van kracht en hoop. ‘Met haar keuze om in Amsterdam te studeren en niet bij een studentenvereniging te gaan doorbreekt ze bepaalde dingen die al generaties lang zo zijn.’ Daarin ziet Cocky een verband met de Pride. Tot slot komen de overvolle spreekkamers bij huisartsen aan bod. De hoge inflatie, brengt niet alleen een prijsstijging met zich mee, maar ook geldzorgen en fysieke klachten. Joram, Talitha en Cocky bespreken dit financiële taboe.