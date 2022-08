Zo gaat het met prinses Mabel en Harry en Meghan

Wat speelt er in de wereld van koningshuizen in binnen- en buitenland? Vandaag: Hoe gaat het met prinses Mabel en met Harry en Meghan?

Prinses Mabel, sinds 2013 de weduwe van prins Friso, vierde gisteren haar 54e verjaardag. Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, werd vorige week 41. Een mooie gelegenheid om te kijken naar het leven van deze royals die om verschillende redenen een stap terug deden binnen het koningshuis, maar er wel altijd mee verbonden blijven.

De chique Londense wijk Hammersmith is nog steeds de plek waar Mabel woont, samen met dochters Luana (17) en Zaria (16). In 2018 kocht ze een villa aan de Loosdrechtse Plassen - momenteel in verbouwing, daar schrijft de roddelpers veel over - waar ze met haar dochters dicht bij haar moeder kan verblijven.

Prinses Mabel. - beeld anp / Patrick van Katwijk

Afgelopen juni verscheen ..

