Syll verzamelt poppenhuizen: ‘Het zijn als het ware tijdscapsules’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Syll van Veen uit Lelystad.

Wat verzamelt u?

‘Ik verzamel poppenhuizen, en alles wat daarmee te maken heeft. Ik heb dertien poppenhuizen uit allerlei tijdsperioden. De oudste komt uit 1936 en de nieuwste uit eind jaren negentig. De huizen zijn als het ware tijdscapsules. De inrichting geeft een beeld van hoe het er in die tijd uitzag. De huizen die ik koop zijn vaak leeg. De sport is om meubeltjes te vinden die bij het huis passen.

Poppenhuizen lopen over het algemeen een jaar of tien, twintig achter op de mode van huizeninrichting. Ik kijk vaak in boeken om een indruk te krijgen van de mode in die tijd. Ik heb bijvoorbeeld een huis in jarenzeventigstijl, in de kleuren paars, bruin, oranje en olijfgroen. Ik probeer dan zo veel mogelijk typische jarenzeventigmeu..

