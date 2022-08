Hanna (21) werkte in het vluchtelingenkamp op Samos. ‘Waarom studeer ik als de wereld in brand staat?’

Wie is de jongere van tegenwoordig? Vandaag laat Hanna Koetsveld (21) haar telefoon zien. Ze volgde drie jaar geleden een discipelschapstraining in Australië, werkte daarna twee maanden in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos en studeert nu in Nijmegen.

‘Herken je dat, dat je soms helemaal op kunt gaan in een dagdroom? Ik had dat een keer tijdens mijn discipelschapstraining in Australië. Ik droomde over vluchtelingen helpen en ik werd zo enthousiast van dat idee, dat ik - eenmaal terug in Nederland - besloot vrijwilligerswerk te doen in het vluchtelingenkamp op Samos.’

‘Twee keer ben ik een maand naar Samos gegaan. Het was vreselijk om te zien hoe mensen eraan toe zijn als ze in het kamp komen. Vaak durfde ik niet te vragen naar hun verhaal. Je wilt geen trauma naar boven halen. Samen met andere vrijwilligers maakte ik lange dagen. ‘s Nachts sliepen we in een vies, krakkemikkig huisje. Overdag maakten we pakketten met kleding en spullen. Het voelde op dat moment als het enige wat ik kon ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .