Regen, kraaien en een kiwiplant

Journalist Linda Stelma kocht in 2018 samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. Sindsdien knappen ze het huis langzamerhand helemaal op. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 15: gaten in het huis.

‘Het is maar goed dat er zoveel gaten in jullie huis zitten. Daardoor kan de wind door de zolder waaien en is er niets verrot geraakt’, zegt onze nieuwe buurman positief. Het is oktober 2018 en we hebben onze villa net gekocht. De zolderraampjes van gietijzer sluiten voor geen meter en het dak is – toch – deels rot. Op sommige plekken kun je van binnenuit de panlatten en de pannen zien.

We staan er niet vaak bij stil dat de villa een gatenkaas is, maar soms ontkom je er niet aan. Als je in bed ligt en het stormt bijvoorbeeld. Op zolder staan bakken om regenwater op te vangen; niet alle gaten waren provisorisch te dichten. Het gedrup kan je uit je slaap houden, evenals het geklapper van het schuifraam in de sponning. Datzelfde raam sluit z..

