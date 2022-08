Zaterdag: De droom van Sientje

Het was een droom van lang, lang geleden, een eigen winkeltje. Op Koningsdag 2017 werd die droom werkelijkheid, in Abcoude, waar Clasien Pengel woont: de Winkel van Sientje, vintage en brocante.

Ze werkt samen met haar neef, die meubelmaker is. De winkel was maar twee dagen per week open – ze had er nog een baan naast – en het onderkomen was tijdelijk, dat wist ze van tevoren, maar het was een mooie en veelbelovende start. In november 2019 verhuisde de winkel naar Weesp, iets verder van huis, maar nog wel op fietsafstand. Vanaf dat moment gingen de deuren vijf dagen per week open, van dinsdag tot en met zaterdag.

En toen kwam corona. Al anderhalf jaar teert Clasien Pengel nu in op haar spaarrekenin..

