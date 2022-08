De financiële situatie van Heleen is verslechterd: ‘Maar niet alles is in geld uit te drukken’

Hoeveel komt er maandelijks in en hoeveel gaat eruit? En welke rol spelen idealen daarbij? Heleen van der Sanden (66) en haar man Piet zijn zelfstandig ondernemer. Heleen runt uitgeverij Genoeg, die ze over niet al te lange tijd van de hand wil doen. ‘In deze economie focussen we zo sterk op cijfertjes: hoeveel kost iets en wat levert het op? Maar er zijn zo veel dingen die niet in geld zijn uit te drukken, maar wel waarde toevoegen.’

Heleen van der Sanden: 'Als we kleding kopen, is het van goede kwaliteit.'

inkomsten

‘Ik ben ondernemer, wat wil zeggen dat mijn inkomen fluctueert. Ik keer mezelf vanuit mijn bedrijf ongeveer het minimumloon uit, zo’n 1.500 euro per maand netto. Ik krijg sinds kort ook AOW, 851 euro per maand, evenals mijn man. Hij is aan het afbouwen als musicus en dirigent. Zijn inkomen is momenteel nog zo’n 1.000 euro per maand. We hebben de luxe dat we in een elektrische auto rijden vanuit mijn onderneming. We kunnen niet zonder, vanwege onze werkzaamheden.

Mijn zoon en dochter, die nu ook nog parttime in de uitgeverij werken, gebruiken de auto ook. Mijn dochter is fotograaf en fotografeert ook voor Genoeg, een tijdschrift en internetplatform. Ik heb in 2006 de uitgeverij overgenomen, eerst met een freelance h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .